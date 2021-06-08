Kağıt Ev Çukur final yaptı Maraşlı Survivor Aşkın Tarifi'ne reyting şoku! Zirve bakın kimin

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a dersini vermek ister. Fırat’ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürüklediği Aşkın Tarifi reytinglerde ilk 10'a dahil oldu.