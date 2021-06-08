Kağıt Ev Çukur final yaptı Maraşlı Survivor Aşkın Tarifi'ne reyting şoku! Zirve bakın kimin
Çukur ve Kağıt Ev'in final yaparak seyirciye veda ettiği 7 Haziran 2021 akşamı reytingler alt üst oldu. Aşkın Tarihi, Survivor, Maraşlı hüsrana uğradı. Reytinglerde zirveye yerleşen program şaşırttı.
Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a dersini vermek ister. Fırat’ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürüklediği Aşkın Tarifi reytinglerde ilk 10'a dahil oldu.
Zengin ve mutlu bir ailenin, beklenmedik bir cinayet karşısında içerisine girilen yalanlar sarmalını anlatan Kağıt Ev dün akşam yayınlanan bölümüyle ekranlara veda etti. Reytinglerde Kağıt Ev dibe çakıldı.
Çukur 132. bölümü ile final yaparak ekranlara veda etti. Show TV'de diziseverler ile son kez buluşan Çukur reytinglerde herkesi şaşırttı.
Fuad, Maraşlı'yı Mahur'a yalan söylememesi konusunda uyardı. Mehmet İnce olduğunu Mahur'a anlatması gerektiğini söylediği Maraşlı reytinglerde hüsrana uğradı.