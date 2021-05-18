Kafe ve restoranların açılması için formül bulundu! Bahçesi olan ve olmayan ne yapacak?
17 Mayıs'ta başlayan ilk normalleşme döneminde açılmayı bekleyen ancak kapalı kalan kafe ve restoranların açılması için yeni formül bulundu. Avrupa modeli öneren esnaf, "Bahçesi olanlar açılsın, olmayanlar kaldırıma masa atsın" önerisi yaptı.
17 günlük tam kapanmanın ardından açıklanan kademeli normalleşmeye yine restoran ve kafelerin dahil edilmemesi yeme-içme sektörünü isyan ettirdi. Restoran ve kafelerin artık bir darboğazda olduğunu belirten sektör temsilcileri, 300 bin ile 500 bin arasında çalışanın işten atılabileceği uyarısında bulundu. Yeme içme sektörünün yöneticileri, nefes alabilmek için Avrupa modelinin acilen hayata geçirilmesi çağrısını yaptı. Avrupa modeli nedir? Nasıl uygulanır?..
Bilim Kurulu'nun açıklamalarına göre virüsün açık alanda etkisini 19 kat kaybettiğini aktaran sektör temsilcileri, kafe ve restoranların bahçe-balkon gibi açık alanlarında çalışmasına izin verilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
Kafe ve restoranlara Avrupa formülü
Açık alanı olmayan esnaf için de bu yaz için özel bir kararla belediyelerin kaldırımlara masa atma izni vermesi gerektiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, bu kararın bir an önce uygulamaya alınmasını istiyor.
"Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bu yönde bir müjde bekliyoruz. Açık alanlarda faaliyet göstermemiz için izin çıkmasını umut ediyoruz" diyen sektör oyuncuları, bu şekilde açılmaya hem sektörün hem de vatandaşların ihtiyacı olduğunu belirtiyor.