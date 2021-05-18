Kafe ve restoranların açılması için formül bulundu! Bahçesi olan ve olmayan ne yapacak?

17 günlük tam kapanmanın ardından açıklanan kademeli normalleşmeye yine restoran ve kafelerin dahil edilmemesi yeme-içme sektörünü isyan ettirdi. Restoran ve kafelerin artık bir darboğazda olduğunu belirten sektör temsilcileri, 300 bin ile 500 bin arasında çalışanın işten atılabileceği uyarısında bulundu. Yeme içme sektörünün yöneticileri, nefes alabilmek için Avrupa modelinin acilen hayata geçirilmesi çağrısını yaptı. Avrupa modeli nedir? Nasıl uygulanır?..