Kafatasının yüzde 83'ü parçalanmıştı! Titanyum parçalarıyla eski görüntüsüne kavuştu
Doğum gününde evine giren hırsızla mücadele ederken pencereden düşen ve kafatasının yüzde 83'ü zarar görmesine rağmen hayatta kalan Ali Çiftçi, kafatasına titanyumdan yapılan özel parçaların nakledilmesiyle eski görüntüsüne kavuştu.
İstanbul'da yaşayan iki çocuk babası 45 yaşındaki Çiftçi'nin hayatı, evine hırsız girmesiyle adeta kabusa döndü. Mücadele ettiği hırsızla beraber 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşen Çiftçi'nin bedeni ve kafatası büyük zarar gördü.
Aylarca yoğun bakımda kalmasının ve 2 yıl boyunca birçok ameliyat geçirmesinin ardından yaşama tutunmayı başaran Çiftçi'nin kafatası, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Medikal Tasarım ve Üretim Merkezince (METÜM) üretilen özel titanyum kafatası parçalarının nakledilmesiyle eski haline getirildi.
Olayın ardından uzun bir tedavi süreci geçirdiğini ifade eden Çiftçi, yaklaşık 6 ay yoğun bakımda kalmasının ve 2 yıl boyunca birçok ameliyat geçirmesinin ardından hayatta kaldığını söyledi.
Çifti "Mikrop kapmamak için kafama devamlı şapka takardım ve dışarı çıktığımda beni görenler sürekli gülerdi, 'Şuna bak.' falan derlerdi. Kafatası parçalarının nakledildiği son ameliyattan sonra bunların hepsi geride kaldı. Şimdi çok iyiyim, kafam eski şekline kavuştu. Önceden insanlar tuhaf tuhaf bakıyorlardı, 'Bu adamın kafası nasıl?' diye konuşuyorlardı. Allah'a şükürler olsun sağlığıma kavuştum." dedi.