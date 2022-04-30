Kafatasının yüzde 83'ü parçalanmıştı! Titanyum parçalarıyla eski görüntüsüne kavuştu

Çifti "Mikrop kapmamak için kafama devamlı şapka takardım ve dışarı çıktığımda beni görenler sürekli gülerdi, 'Şuna bak.' falan derlerdi. Kafatası parçalarının nakledildiği son ameliyattan sonra bunların hepsi geride kaldı. Şimdi çok iyiyim, kafam eski şekline kavuştu. Önceden insanlar tuhaf tuhaf bakıyorlardı, 'Bu adamın kafası nasıl?' diye konuşuyorlardı. Allah'a şükürler olsun sağlığıma kavuştum." dedi.