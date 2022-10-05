Kafatası ezildi, cesedi çalındı! İran'da Mahsa Amini'nin ardından yeni vahşet gösteriler alevlendi

Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından öldürülmesinin ardından yaygın protestolar ülkeyi sarsmaya devam ederken, genç bir göstericinin ölümü protestoları yeniden alevlendirdi. Nika Shakarami adlı genç kız, ilk olarak 20 Eylül'de Tahran'da bir gösteriye katıldıktan sonra arkadaşına güvenlik güçleri tarafından takip edildiğini söyledikten sonra kayboldu.