Kafatası ezildi, cesedi çalındı! İran'da Mahsa Amini'nin ardından yeni vahşet gösteriler alevlendi
İRAN'da ahlak polisi tarafından gözaltına öldürülen Mahsa Amini'nin ardından ülkedeki rejim karşıtı gösteriler 19. gününde sürüyor. Protestolar sırasında kaybolan 16 yaşındaki Nika Shakarami'nin cesedi 10 gün sonra burnu ezilmiş ve darbelerden kafatası kırılmış olarak ailesine teslim edildi. Aile, İran polisinin kızlarının cesedini çaldığını açıkladı. Bu haber öfkeyi büyütürken gösteriler de şiddetlendi.
Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından öldürülmesinin ardından yaygın protestolar ülkeyi sarsmaya devam ederken, genç bir göstericinin ölümü protestoları yeniden alevlendirdi. Nika Shakarami adlı genç kız, ilk olarak 20 Eylül'de Tahran'da bir gösteriye katıldıktan sonra arkadaşına güvenlik güçleri tarafından takip edildiğini söyledikten sonra kayboldu.
Genç kızın kafatası ezildi
16 yaşındaki Nika Shakarami’nin ailesi, kızlarının cesedini Tahran’daki bir morgda buldu. Shakarami’nin bir akrabası, genç kızı morgta teşhis etmek için sadece bir an yüzünü görmelerine izin verildiğini söyledi.
Shakami’nin ölüm haberi üzerine paylaşım yapan İranlı gazeteci Masih Alinejad, ailenin genç kızın kafatasının çok sayıda darbe sonucu ezildiğini ve burnun kırıldığını söylediğini aktardı.
Cesedi çalınıp başka yere gömüldü
Nika Shakami’nin cesedi hafta sonu babasının memleketi olan Khorramabad'a gönderildi. Ancak, BBC’ye konuşan aileye yakın kaynaklar cesedin daha sonra kaçırıldığını ve yakındaki Veysian kasabasına gönderildiğini söyledi.