Kafasına alkol şişesi fırlatmıştı! Ufuk Bayraktar'a mahkemeden şok eden haber
Ezel dizisindeki Ramiz Dayı’nın gençlini oynayan ve yer aldığı Dağ filmi ile ismini duyuran ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'a mahkemeden şok eden haber geldi.
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, geçtiğimiz yıllarda arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği bir mekanda, karşı masasında eğlenen başka bir grupla yaşadığı arbede sonrası karakolluk olmuştu. Ünlü oyuncu, bir kadının kafasına alkol şişesi fırlatmış başka bir gence ise, palayla saldırmıştı.
Genç kadın, Ufuk Bayraktar'ın kafasında şişenin patlatması sonrası yaralanırken diğer genç de aldığı pala darbesi ile kendisinden geçmişti.
Darp raporu alarak ünlü oyuncudan şikâyetçi olan gençlerin ihbarı sonrası, Bayraktar hakkında ''Yaralama, Hakaret, Silahla Tehdit'' suçlarından dava açıldı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar bugün hakim karşısına çıktı. Savunmasında, kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden ünlü oyuncu, ''Ben kimseye vurmadım. Magazine çıkmak için yalan söylediler. Masaya beni kendileri davet ettiler." dedi.