Kafasına alkol şişesi fırlatmıştı! Ufuk Bayraktar'a mahkemeden şok eden haber

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, geçtiğimiz yıllarda arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği bir mekanda, karşı masasında eğlenen başka bir grupla yaşadığı arbede sonrası karakolluk olmuştu. Ünlü oyuncu, bir kadının kafasına alkol şişesi fırlatmış başka bir gence ise, palayla saldırmıştı.