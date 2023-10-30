"Kafalar" üyesi Bilal Hancı eşini aldattı! Esin Çepni "Siz de görün istiyorum" deyip ihanetin görüntüsünü paylaştı
Ünlü YouTuber Bilal Hancı'nın bir gece kulübünde eşi Esin Çepni'yi aldattığı ortaya çıktı. Bilal Hancı'nın genç bir kadınla olan görüntülerini paylaşan Çepni, "Gizli saklı yapmak bir yana dursun, göz göze dudak dudağa şarkılar söyleyecek kadar aşağılıklaşılmış" ifadesini kullandı.
YouTube'da milyonlarca takipçisi bulunan Kafalar Grubu'nun üyelerinden Bilal Hancı, bir gece kulübünde eşini aldatmış.
Eşinin ihanetiyle yıkılan Esin Çepni, Hancı'nın bir kadınla öpüştüğü videoları yayınlayarak gözyaşlarına boğuldu.
2021 yılında nikah masasına oturduğu Bilal Hancı'nın ihanetiyle yıkılan Esin Çepni, Instagram hesabından yaptığı açıklamada acısını şu sözlerle dile getirdi: Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dışım sert kabuk olsa da içim kan ağladı.
"Dışından ağlayanlardan korkulurmuş"
Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş.