"Kafalar" üyesi Bilal Hancı eşini aldattı! Esin Çepni "Siz de görün istiyorum" deyip ihanetin görüntüsünü paylaştı

2021 yılında nikah masasına oturduğu Bilal Hancı'nın ihanetiyle yıkılan Esin Çepni, Instagram hesabından yaptığı açıklamada acısını şu sözlerle dile getirdi: Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dışım sert kabuk olsa da içim kan ağladı.