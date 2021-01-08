Kafalar 100 bin TL kazanmak için hayatlarının hatasını yaptılar

Videonun duyurusunu yapan grup, "Çok büyük bir kupon yaptım. Eğer tutarsa 100 bin küsur TL kazanacağım. Şu anda bildiğim tüm totemleri yapıyorum. Sanal kumar sitesinden kazanılmış 120 bin TL... Kardeşlerim bu parayı var mısınız Kıbrıs'ta güzelce ezelim?" diye yazdı.