Kafalar 100 bin TL kazanmak için hayatlarının hatasını yaptılar
Youtube kanalında yayınlandıkları videolarla fenoman olan Kafalar grubunun başı yayınladıkları videoyla derde girdi.
Sosyal medyada paylaştıkları videolarla fenomen olan Kafalar grubu üyeleri Bilal, Atakan ve Fatih, bir günde 100 bin TL'nin nasıl harcandığını anlatan bir video çekti. Üçlünün bu videoyla hayatlarının hatalarını yaptı.
Videonun duyurusunu yapan grup, "Çok büyük bir kupon yaptım. Eğer tutarsa 100 bin küsur TL kazanacağım. Şu anda bildiğim tüm totemleri yapıyorum. Sanal kumar sitesinden kazanılmış 120 bin TL... Kardeşlerim bu parayı var mısınız Kıbrıs'ta güzelce ezelim?" diye yazdı.
YouTube'da 1 milyon 280 bin takipçisi olan grubun kanalında Aralık 2016'da yayınlanan video, 4 milyon 907 bin kişi tarafından izlendi.
Videoyu izleyen Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı bahis ve kumar sitesinin reklamının yapıldığını belirledi.