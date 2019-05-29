'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adli kontrol şartıyla serbest

'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adli kontrol şartıyla serbest

BURSA'da, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, ''Kafa keseceğim" diyen Suriye uyruklu A.A.F. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  

'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adli kontrol şartıyla serbest - Sayfa 1

Merkez Osmangazi ilçesinde, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, Suriyeli A.A.F.'nin ''Kafa keseceğim" demesi, tepki toplamıştı. 

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'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adli kontrol şartıyla serbest - Sayfa 2

Görüntünün sosyal medyada yayılması ve tepkilerin artması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca A.A.F. için yakalama kararı çıkarıldı. 

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'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adli kontrol şartıyla serbest - Sayfa 3

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çarşamba Mahallesi'nde yakalanan A.A.F., gözaltına alındı. Suriyeli A.A.F., emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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