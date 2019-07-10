Kadro dışı bırakılmıştı! Beşiktaş idmanında dikkat çeken detay

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına Riva’da devam eden Beşiktaş, antrenmanların 3. gününde tempo yükseltti. Dün akşam yapılan antrenmanda elmacık kemiği kırılan ve kamptan ayrılan Rıdvan Yılmaz’ın yerine Ahmet Gülay çalışmalara katılan isim oldu. Ameliyat olan Burak Yılmaz da kampa dahil oldu.