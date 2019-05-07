Kadriye San'ı cinler mi öldürdü? Müge Anlı'da şaşkınlık veren cinayet
ATV'de canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında İzmir'de canice öldürülüp otoyola bırakılan Kadriye San'ın cinayet zanlısı aranmaya başlanırken canlı yayındaki iddialar ağızları açıkta bıraktı.
İzmir Çeşme otoyolu Limontepe kavşağında ölü olarak bulunan 4 çocuk annesi Kaderiye San'ı öldüren kişi yada kişiler ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında araştırılmaya başlandı. Eşinin ve ailenin iddiası ise kan dondurdu. Kadriye hanım üç harfliler ile konuşuyordu onlar öldürmüş olabilir!
İzmir'de yaşayan 32 yaşındaki 4 çocuk annesi Kadriye San canice öldürüldü. Talihsiz kadının cansız bedeni ise 21 Şubat 2019 İzmir-Çeşme otoyolu Limontepe kavşağında bulundu.
Kadriye San'ın ölüm nedeni Adli Tıp'tan gelecek rapor ile kesinleşmesi beklenirken ilk burgular ise talihsiz kadının aç bırakıldığı ve işkenceye maruz kaldığı yönünde.
Kadriye hanımın ön otopsi raporlarında midesi ve içi organlarında enfeksiyon ve iltihap bulgularına rastlandı. Bu yüzden ise Kadriye Sar'ın ölümü kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti.