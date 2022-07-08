Kadir Şeker'den tahliye sonrası ilk açıklama: Annemin gözyaşlarını sebepsiz yere akıtanlar...

Tahliyenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şeker "2 yıl 5 ay 1 gün sonra gelen adalet. Annemin gözyaşlarını sebepsiz yere akıtanlar, umarım sizlerin de annesi bir gün ağlamaz. Umarım kimse haksız yere özgürlüğünden olmaz. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Tek gerçek hesabım budur. #kadirseker" ifadelerini kullandı.