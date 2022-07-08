Kadir Şeker'den tahliye sonrası ilk açıklama: Annemin gözyaşlarını sebepsiz yere akıtanlar...
Ellerinde poşetlerle yürüyerek cezaevinden çıkan ve ailesi ile kavuşan Kadir Şeker'den ilk açıklama geldi. Şeker, "2 yıl 5 ay 1 gün sonra gelen adalet. Annemin gözyaşlarını sebepsiz yere akıtanlar, umarım sizlerin de annesi bir gün ağlamaz" dedi.
Konya’da, sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker, cezaevinden tahliye edildi. Şeker, yakınlarıyla birlikte konvoy halinde evine geldi. Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, "Biz acı çektik, bu istenmeyen bir olaydı" dedi.
Ellerinde poşetlerle yürüyerek cezaevinden çıkan Kadir Şeker'i ise ailesi ve yakınları karşıladı. Sevinç yaşayan yakınlarına sarılan Kadir Şeker, bekleyen araca binerek cezaevi önünden ayrıldı.
Tahliyenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şeker "2 yıl 5 ay 1 gün sonra gelen adalet. Annemin gözyaşlarını sebepsiz yere akıtanlar, umarım sizlerin de annesi bir gün ağlamaz. Umarım kimse haksız yere özgürlüğünden olmaz. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Tek gerçek hesabım budur. #kadirseker" ifadelerini kullandı.
Kadir Şeker, geçtiğimiz günlerde görülen mahkemede "Ben oraya kadının yardıma ihtiyaç duyduğunu düşündüğüm için gitmiştim. Bıraksaydı, evime gidecektim. Yanından uzaklaşmışken maktul bana saldırdı, boğazıma sarıldı. O an bilincimi kaybedeceğimi düşündüm. Olay nedeniyle pişman ve üzgünüm. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.