Kadir Şeker'den savcıya: Bıçağı internetten tespih çeker gibi oyun oynamak için aldım
Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin gündemine oturan Kadir Şeker olayı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şeker, savcının "Elinde bıçağın ne işi vardı?" sorusuna, "Bıçağı internetten tespih çeker gibi oyun oynamak için aldım" cevabını vermiş.
KONYA'da bir parkta sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğünü öne sürerek Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve 19 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kadir Şeker'in (20), olayın keşfi sırasında savcının, "Elinde bıçağın ne işi vardı?" sorusuna, "Bıçağı internetten tespih çeker gibi oyun oynamak için aldım" karşılığını verdiği ortaya çıktı.
Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında, birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
19 yıla kadar hapis istemi ile yargılanıyor
Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Şeker'in yargılanmasına, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.
'Tespihle oynar gibi oynamak için almış'
Konya'da olay yerindeki keşif sırasında, Kadir Şeker'in, savcıya verdiği ifadelerin detayları da ortaya çıktı. Keşif sırasında savcının "Elinde bıçağın ne işi vardı?" sorusuna, Kadir Şeker'in "Bıçağı internetten elimde tespihle oynar gibi oynamak için aldım" karşılığını verdiği tunanağa yansıdı. Bir görgü tanığı ise ifadesinde, Kadir Şeker'in yere düşen Özgür Duran'a tekme attığını, "Lanet olsun" dedikten sonra arkasını dönerek gittiğini kaydetti.