Kadir Mısıroğlu cenaze töreninde dikkat çeken detay tabutuna sarıldı

Düzenlenen cenazeye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bazı milletvekilleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bilal Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kadir Mısıroğlu’nun ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.