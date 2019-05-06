Kadir Mısıroğlu cenaze töreninde dikkat çeken detay tabutuna sarıldı

Kadir Mısıroğlu cenaze töreninde dikkat çeken detay tabutuna sarıldı

Tarihçi Kadir Mısıroğlu için Büyük Çamlıca Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenazeye katılan çok sayıda kişi Mısıroğlu’nu son yolculuğuna uğurladı.

Kadir Mısıroğlu cenaze töreninde dikkat çeken detay tabutuna sarıldı - Sayfa 1

Çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden ünlü tarihçi-yazar Kadir Mısıroğlu için Büyük Çamlıca Cami’nde cenaze töreni düzenlendi.

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Kadir Mısıroğlu cenaze töreninde dikkat çeken detay tabutuna sarıldı - Sayfa 2

Düzenlenen cenazeye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bazı milletvekilleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bilal Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kadir Mısıroğlu’nun ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kadir Mısıroğlu cenaze töreninde dikkat çeken detay tabutuna sarıldı - Sayfa 3

Katılımın yoğun olduğu gözlenen cenazede adeta izdiham yaşandı.

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Kadir Mısıroğlu cenaze töreninde dikkat çeken detay tabutuna sarıldı - Sayfa 4

Cenazede alınan helalliğin ardından, cenaze namazı ikindi namazını müteakiben kılındı.

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