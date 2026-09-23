Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta çalışırken görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi

İSMİYLE İLGİLİ KARAR HAKLARI DA KURAL’A DEVREDİLDİ

Usta sanatçının yalnızca maddi varlıklarını değil, hayat hikayesi ve ismiyle ilgili bazı hakları da Jülide Kural’a bıraktığı ifade edildi. İnanır’ın hayatının belgesel yapılması, adına dernek, vakıf, park ya da sanat merkezi kurulması gibi girişimlere izin verme yetkisinin de Kural’a devredildiği belirtildi.