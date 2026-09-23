Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta çalışırken görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar sürerken, yıllardır ekmeğini inşaattan çıkaran ve inşaat projeleriyle uğraşan yeğeni Fırat İnanır çalıştığı şantiyede görüntülendi.
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar sürerken aileden gelen bir açıklama dikkat çekti. Usta sanatçının yaşayan tek ağabeyi Reşit İnanır’ın oğlu Fırat İnanır, çalıştığı inşaatta görüntülendi.
26 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır’ın, 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyet hazırladığı öğrenildi.
Noter huzurunda düzenlenen üç vasiyetnamenin içeriği gizli tutulurken belgelerin geçtiğimiz günlerde Beykoz Adliyesi’nde açılması bekleniyordu. Ancak bazı aile üyelerine tebligat ulaşmaması nedeniyle vasiyetnamenin okunacağı dava ertelendi. Yeni tarih 17 Aralık saat 09.30 olarak belirlendi.
MİRASINI JÜLİDE KURAL’A BIRAKTI
Hiç evlenmeyen ve çocuğu bulunmayan Kadir İnanır’ın mirasını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı öğrenildi. Vasiyetnamede İnanır’ın üç otomobilini, gayrimenkullerindeki hak ve hisselerini, banka ve yatırım hesaplarındaki birikimlerini, koleksiyonlarını, sanat eserlerini ve tüm telif haklarını Kural’a bıraktığı belirtildi. İnanır’ın avukatı Bişar Abdi Alınak da servetin tamamının Jülide Kural’a bırakıldığını doğruladı.
İSMİYLE İLGİLİ KARAR HAKLARI DA KURAL’A DEVREDİLDİ
Usta sanatçının yalnızca maddi varlıklarını değil, hayat hikayesi ve ismiyle ilgili bazı hakları da Jülide Kural’a bıraktığı ifade edildi. İnanır’ın hayatının belgesel yapılması, adına dernek, vakıf, park ya da sanat merkezi kurulması gibi girişimlere izin verme yetkisinin de Kural’a devredildiği belirtildi.
YEĞENİ İNŞAATTA GÖRÜNTÜLENDİ
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar sürerken yaşayan tek ağabeyi Reşit İnanır’ın oğlu Fırat İnanır, çalıştığı inşaatta görüntülendi. Diğer aile üyelerinin mirasa ilişkin açıklamalarının aksine Fırat İnanır, amcasının kararına saygı duyduğunu söyledi.
“YEĞENİ OLMAK BANA YETER”
Miras tartışmalarına mesafeli yaklaşan Fırat İnanır, Kadir İnanır'ın kararına ilişkin kısa ancak dikkat çeken bir açıklama yaptı. “Onun gibi dev bir sanatçının yeğeni olmak bana yeter” diyen Fırat İnanır, böylece miras konusunda farklı bir tutum ortaya koydu.
LEVENT İNANIR VASİYETE İTİRAZ ETTİ
Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ise vasiyet sürecine ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekti. Dayısının ağır tedaviler gördüğünü belirten Levent İnanır, vasiyetin üç kez değiştirilmesinin kendisinde soru işareti oluşturduğunu söyledi. Levent İnanır, ailede çok sayıda yeğen bulunduğunu hatırlatarak vasiyete ilişkin hukuki yollara başvuracaklarını da açıklamıştı. İnanır daha önce, dayısının ailesine bir kol saati veya kravat dahi bırakmadığını söyleyerek buna inanmadığını ifade etmişti.