Kadir İnanır'ın vasiyeti bugün açılacaktı! 28 mirasçıya büyük şok bütün mirasını...
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından hazırladığı üç ayrı vasiyetname bugün Beykoz Adliyesi'nde açılacaktı. Aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmaması nedeniyle dava 17 Aralık saat 09.30'a ertelendi. Vasiyetin detaylarıyla ilgili bomba söylentiler ise 28 mirasçıyı harekete geçirdi. Bakın nelet oldu...
Türk sinemasının unutulmaz çınarı Kadir İnanır'ın veda rüzgarı dahi dinmeden, bugün Beykoz Adliyesi'nin serin koridorlarında açılacak üç ayrı irade belgesi tüm gözleri yeniden geride kalan devasa mirasa çevirmişti. Bugün Görülmesi planlanan dava, aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık saat 09.30'a ertelendi.
İşte detaylar...
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ın vefatının ardından merak edilen miras sürecinde bugün Beykoz Adliyesi'nde önemli bir gelişme yaşandı. Sanatçının 2015 ve 2022 yıllarında hazırladığı üç ayrı vasiyetnamesi adliyede açılacaktı. Son vasiyetnamede İnanır’ın mal varlığının çoğunu 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı iddia edildi.
İnanır’ın vasiyetnamesinde, Jülide Kural’ın da vefat etmesi ihtimaline karşı mal varlığının insan hakları dernekleri ve eğitim kurumları arasında paylaştırılmasını istediği öne sürüldü.
İddialara göre; 2015’te ilk vasiyetini hazırlayan Kadir İnanır, 2022’de noter huzurunda iki ayrı vasiyetname daha düzenledi. Üç vasiyetnamenin içeriği bugüne kadar gizli tutuldu.
VASİYET DAVASI 17 ARALIK'A ERTELENDİ
26 Haziran'da hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın mirasına ilişkin davanın bugün Beykoz Adliyesi'nde görülmesi bekleniyordu. Ancak aile fertlerinden bazılarına tebligatın ulaşmaması nedeniyle duruşma ertelendi. Usta oyuncunun vasiyetnamelerinin okunacağı davanın yeni tarihi 17 Aralık, saat 09.30 olarak belirlendi.
Öte yandan Kadir İnanır'ın dev mirasında onlarca yüzük, saat ve bankada yüklü parası olduğu da iddialar arasında yer alıyor.
"VASİYETE SAYGI DUYMAK LAZIM"
Gündeme gelen iddiaların ardından Jülide Kural, vasiyet tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kural, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Ben acımı yaşıyorum. Kim ne konuşursa konuşsun ben ne yorum yapacağım ne de konuşacağım. Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu. Herkes kendi kararını kendi veriyor. Kendisi bir vasiyetname hazırlamış. Buna saygı duymak lazım. Kadir’e olan saygının bir devamlılığı olarak. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir’e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim."
28 YASAL MİRASÇI İTİRAZA HAZIRLANIYOR
Ortaya atılan iddiaların ardından gözler Kadir İnanır’ın ailesine çevrildi. İnanır’ın 11 kardeşinden yalnızca birinin hayatta olduğu ve toplam yasal mirasçı sayısının 28’e ulaştığı öne sürüldü. İddialara göre İnanır’ın yeğenleri, vasiyetnameye itiraz etmek için hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor. Vasiyetnamenin geçerliliği ve mirasın nasıl paylaşılacağı ise yürütülecek hukuki süreç sonunda netlik kazanacak.