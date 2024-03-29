Kadir İnanır'ın son durumunu hayat arkadaşı açıkladı
Geçtiğimiz pazar günü inme geçiren ve tedavisi devam eden usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili İnanır'ın hayat arkadaşı oyuncu Jülide Kural açıklama yaptı. Kural, "İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi bir şekilde seyretmektedir." dedi.
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştı. İnme teşhisi konulan İnanır, hastanede yapılan beyin tomografisi ve MR tetkiklerinin ardından acil bir ameliyata alınmıştı.
Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı oyuncu Jülide Kural, İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kural, medyada yer alan 'yalan yanlış bilgiler' nedeniyle açıklama yapma gereği gördüğünü belirtti. Jülide Kural açıklamasında, "Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi bir şekilde seyretmektedir. Yoğun bakımdaki sürecin devam etmesinin tek nedeni doktorlarının kontrolü tamamen kendilerinde bulundurmak istemesiyle ilgilidir" dedi.
Kural, "Bugün üç kez yoğun bakıma yaptığım ziyaretlerde Kadir İnanır artık bir an önce eve gitmek istediğini bana ifade etmiş, doktorlarına o güzel gülüşünü göstermiş ve büyük bir hızla iyileşme yoluna girdiğini kanıtlamıştır. Bir tekrar bilgi olduğu için bunları bugün tekrar paylaşmayı düşünmüyordum ancak o kadar çok yalan yanlış bilgi ortada dolaşmaktadır ki..." diye belirtti.
Jülide Kural, Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmelerde sadece Kadir İnanır'ın Instagram sayfasının ve Jülide Kural'ın Facebook sayfasının dikkate alınmasını isteyerek, "Bu açıklamayı yapmaya kendimi zorunlu hissetme nedenim de hepimizin Kadir İnanır'a duyduğu sevgi ve saygının büyüklüğüdür. Elbette sabırlı olmalıyız, emek vermeliyiz ve mutlaka özenli davranmalıyız. Sevginizin gücüne olan inancımla..." dedi.