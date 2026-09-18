Kadir İnanır'ın mirasında sular durulmuyor! Levent İnanır ve eski eşi arasında gerilim

NESLİHAN ACAR’DAN SERT TEPKİ

Levent İnanır’ın açıklamalarının ardından eski eşi Neslihan Acar’dan tepki geldi. Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kadir İnanır’ın iradesinin sağlam olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir. İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için teşekkür ediyoruz. Anısına saygıyla.”

Acar, bir başka paylaşımında ise “Ünlü insanların hayatlarının büyük kısmı kayıt altında geçer; yemek yese, yürüse, konuşsa, sussa görüntülenir. Bu yüzden haklarında desteksiz atmak gaflet ve dalalettir! Cehaletle birleştiğinde, ‘Bir gün adalet ayağına dolanır’ diye düşünmezler. En yakınlarına da utanç kalır. Yazık!” ifadelerini kullandı.

KIZINDAN ANNESİNE DESTEK

Levent İnanır ve Neslihan Acar’ın kızı Öykü Kardelen Arıca da annesine destek veren bir paylaşım yaptı.

Arıca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef yaşadığımız kültürde kan bağının yükünden bütünüyle sıyrılmak kolay olmuyor. Benim için konu zaten kapanmıştır; tarafım da tavrım da bellidir. Benim annem de babam da Neslihan’dır; bu hep böyle oldu, böyle olacak. İşimize bakalım.”