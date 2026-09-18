Kadir İnanır'ın mirasında sular durulmuyor! Levent İnanır ve eski eşi arasında gerilim
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili konuşan yeğeni Levent İnanır, “Dayımın irade sorunu vardı” dedi. Levent İnanır’ın eski eşi Neslihan Acar ise “İradesi sağlamdı, yapılanlar cehalettir” sözleriyle tepki gösterdi.
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyet hazırladığı öğrenilmişti. Noter huzurunda hazırlanan vasiyetlerin içeriği ise gizli tutuldu.
İnanır’ın vasiyetinin okunacağı dava, aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmadığı gerekçesiyle 17 Aralık saat 09.30’a ertelendi.
Duruşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Levent İnanır, Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ve vasiyet değişikliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
“DAYIMIN İRADE SORUNU VARDI”
Levent İnanır, “Dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin ne olduğu çok önemli değil. Ağır tedavi görüyordu, ilaçlar kullanıyordu” dedi.
Kadir İnanır’ın zaman zaman bilinç kaybı yaşadığını belirten Levent İnanır, usta oyuncunun 6 yılda 3 kez pıhtı attığını ve yoğun bakım süreçleri geçirdiğini ifade etti.
Vasiyetin 2015 ve 2022 yıllarında değiştirilmiş olmasının soru işaretlerine neden olduğunu belirten Levent İnanır, bu durumun kafa karışıklığı yarattığını ve aile içindeki bazı dinamiklerin sorgulanması gerektiğini dile getirdi.
NESLİHAN ACAR’DAN SERT TEPKİ
Levent İnanır’ın açıklamalarının ardından eski eşi Neslihan Acar’dan tepki geldi. Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kadir İnanır’ın iradesinin sağlam olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir. İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için teşekkür ediyoruz. Anısına saygıyla.”
Acar, bir başka paylaşımında ise “Ünlü insanların hayatlarının büyük kısmı kayıt altında geçer; yemek yese, yürüse, konuşsa, sussa görüntülenir. Bu yüzden haklarında desteksiz atmak gaflet ve dalalettir! Cehaletle birleştiğinde, ‘Bir gün adalet ayağına dolanır’ diye düşünmezler. En yakınlarına da utanç kalır. Yazık!” ifadelerini kullandı.
KIZINDAN ANNESİNE DESTEK
Levent İnanır ve Neslihan Acar’ın kızı Öykü Kardelen Arıca da annesine destek veren bir paylaşım yaptı.
Arıca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Maalesef yaşadığımız kültürde kan bağının yükünden bütünüyle sıyrılmak kolay olmuyor. Benim için konu zaten kapanmıştır; tarafım da tavrım da bellidir. Benim annem de babam da Neslihan’dır; bu hep böyle oldu, böyle olacak. İşimize bakalım.”
MİRASININ JÜLİDE KURAL’A KALDIĞI İDDİA EDİLDİ
Öte yandan hiç evlenmeyen ve çocuğu bulunmayan Kadir İnanır’ın mirasını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı da iddia edildi.