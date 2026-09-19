Kadir İnanır’ın ailesinde miras krizi büyüyor! Tehdit mesajları ortalığa saçıldı
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır’ın adının geçtiği miras krizinde tansiyon yükselirken, yeğeni Levent İnanır hakkında ortaya atılan tehdit iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Levent İnanır’ın kızı Öykü Kardelen Arıca, babasının 77 yaşındaki anneannesine eski bir aile fotoğrafı göndererek tehditte bulunduğunu öne sürdü. Oyuncu Neslihan Acar da eski eşi tarafından tehdit edildiğini sosyal medya hesabından duyurarak tartışmayı derinleştirdi.
Kadir İnanır'ın miras ve vasiyetname tartışmaları, yeğeni Levent İnanır ile eski eşi Neslihan Acar arasında şantaj ve tehdit iddialarıyla adli ve medya gündemine taşınırken, çiftin kızı Öykü Kardelen Arıca'nın babasının annesine ait eski ve darp izli bir fotoğrafı anneannesine gönderdiğini açıklaması ve Neslihan Acar'ın da bu durum karşısında eski eşi tarafından tehdit edildiğini doğrulaması olayın boyutunu aile içi gerilime dönüştürdü.
VASİYET TARTIŞMASIYLA BAŞLADI
26 Haziran'da hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın üç ayrı vasiyetnamesinin 17 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde açılması bekleniyordu. Ancak bazı aile üyelerine tebligat ulaşmaması nedeniyle duruşma yapılamadı. Yeni tarih 17 Aralık, saat 09.30 olarak belirlendi.
Vasiyetnameler henüz açılmadan önce sanatçının mal varlığının büyük bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı öne sürülmüştü. İnanır'ın yeğenlerinin de hukuki itiraz hazırlığında olduğu iddia edilmişti. Belgelerin içeriği ise henüz açıklanmadı.
LEVENT İNANIR DAYISININ İRADESİNİ SORGULADI
Duruşma için Beykoz Adliyesi'ne gelen Levent İnanır, dayısının vasiyetnameleri hazırladığı dönemdeki sağlık durumuna ilişkin iddialarda bulunmuştu. İnanır, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: “Dayımın bir irade sorunu vardı.
Çok ağır tedaviler gördü. 6 yılda 3 kez beynine pıhtı attı kolay değil. Vasiyetnameyi 3 kez değiştirmiş olması da ayrı bir soru işareti. İçeriği niye değiştirsin? İçerik ne olursa olsun adalet diye bir şey var.”
ESKİ EŞİ NESLİHAN ACAR'DAN YANIT GELDİ
Levent İnanır'ın sözlerinin ardından eski eşi Neslihan Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Kadir İnanır'ın iradesini ve hayattaki duruşunu savundu. Acar, ilk açıklamasında şunları söyledi: “Bir oyuncu olarak söylüyorum, Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir.
Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir. İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir.
Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için…” Ardından ikinci bir mesaj yayımlayan Acar, şu sözlerle tepkisini sürdürdü: “Ünlü insanların hayatlarının büyük kısmı kayıt altında geçer, yemek yese, yürüse, konuşsa, sussa görüntülenir. Bu yüzden haklarında desteksiz atmak gaflet ve dalalettir! Cehaletle birleştiğinden bir gün adalet ayağıma dolanır diye düşünmezler. En yakınlarına da utanç kalır! Yazık!”
KIZLARINDAN BABASINA TEHDİT SUÇLAMASI
Karşılıklı açıklamaların ardından Levent İnanır ve Neslihan Acar'ın kızı Öykü Kardelen Arıca, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Arıca, babasının annesine ait, yüzünde yaraların görüldüğü eski bir fotoğrafı 77 yaşındaki anneannesine gönderdiğini öne sürdü. Paylaştığı mesaj görüntüsünde şu ifadeler yer aldı: “Sosyal medyada yazı yazarken bu resmi de altına koysunlar göreyim ben de yüreklerini.” Babasının bu mesajını tehdit olarak değerlendiren Öykü Kardelen Arıca, şu sözlerle tepki gösterdi: “Annemin ayrılık sebebi yara bere içindeki fotoğrafını 77 yaşındaki anneanneme göndermenin amacı ‘yeniden bu hale getiririm’ demek mi? Buradayım. Gel.”
NESLİHAN ACAR VE KIZINA DESTEK MESAJI
Arıca'nın paylaşımının ardından sosyal medyada anne ve kızına destek veren bir mesaj da yayımlandı. Mesajda, Levent İnanır'ın kendisine yöneltilen eleştiriler nedeniyle tehditte bulunduğu ileri sürülerek şu ifadeler kullanıldı: “Arkadaşımız Öykü Arıca ve annesi Neslihan Acar, Levent İnanır tarafından tehdit ediliyor. Kadir İnanır'ın arkasından yaptığı açıklamalar eleştirildiği için böyle tehditler savuruyor. Kadına şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz ve bu kabul edilemez! Öykü Arıca ve Neslihan Acar'ın yanındayız. Buradan kadın arkadaşlarıma da sesleniyorum bu dayanışmayı büyütmek zorundayız...” Paylaşımda ayrıca fotoğrafın yeni olmadığı, eski görüntünün hatırlatılmasının tehdit olarak değerlendirildiği belirtildi.
“ESKİ BİR FOTOĞRAF ÜZERİNDEN TEHDİT MESAJI ALDIĞIM DOĞRUDUR”
İddiaların ardından Neslihan Acar da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şu an iyi olduğunu belirten Acar, eski fotoğrafının annesine gönderilmesi üzerinden tehdit edildiğini söyledi. Acar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığım doğrudur.
Şuan iyiyim fotoğrafımı aileme borç bildiğimden paylaşıyorum. Mesaj 77 yaşındaki sevgili anneme atılmasından başka bir önem taşımamaktadır. Ülkemin dik duran her kadını gibi elbette şiddet ve mobbing de gördüm.
Ülkede bunca şiddet mağduru, bunca faili meçhul kadın varken, benimki gündem işgali, magazin malzemesi olurdu bu da benim utancım olurdu!
Doğru bildiğimi doğruca söylerim, söyleyeceğim! Önce adil olacaksın, sonra adalet arayacaksın! Her fikrim, yorumum irademdir! Müsamerenizi ötede oynayın! Demirden korkan trene binmez!”