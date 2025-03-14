Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf! Usta sanatçının son haline bakın

Alper Taş paylaşımına "Sevgili Kadir İnanır ağabeyimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışmasıyla her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor" notunu düştü.