Kadir İnanır'dan Merve Dizdar'a destek, eleştirenlere sert sözler! "Kompleksli muhterislere ikazımdır..."
Merve Dizdar, Cannes Fil Festivali'nde aldığı "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün ardından yaptığı konuşma nedeniyle eleştirilerin hedefinde. Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi usta Oyuncu Kadir İnanır, Merve Dizdar'ı eleştirenlere sert çıkıp, "Saygılı olun, ayağa kalkın ve alkışlayın..." dedi
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kadir İnanır, Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü alan Merve Dizdar'a yönelik eleştirilere sert çıktı. Merve Dizlar'ın ödül konuşmasına özellikle iktidar kanadından gelen tepkiler sonrası bir paylaşım yapan Kadir İnanır, "Kompleksli muhterislere ikazımdır; saygılı olun, ayağa kalkın ve alkışlayın” dedi.
Fransa’da düzenlenen 76. Cannes Film Festivali’nde yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın “Kuru Otlar Üstüne” filmindeki rolü nedeniyle oyuncu Merve Dizdar"En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Cannes'te 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan ilk Türk kadın oyuncu olan Merve Dizdar'ın ödül konuşması olay oldu.
Yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak...
- Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele eden ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim. Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray'ın ve Nurayların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor.
Güzel günler yaşamayı bekleyen mücadeleci ruhlara...
- Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum.