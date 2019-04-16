Kadir İnanır'a 3 günde büyük şok! Bu kadarını beklemiyordu

Vizyondaki diğer Türk filmlerinden 'Hababam Sınıfı Yeniden' 10 günde 159 bin 273 seyirciye ve 2 milyon 501 bin 280 TL hasılata, 'Türk İşi Dondurma' 4 haftada 546 bin 83 seyirciye ve 7 milyon 535 bin 134 TL hasılata, 'Öldür Beni Sevgilim' ise 6 haftada 656 bin 544 seyirciye ve 9 milyon 663 bin 221 TL hasılata ulaştı.