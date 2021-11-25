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Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı sağlık durumu nasıl işte son açıklama

Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı sağlık durumu nasıl işte son açıklama

Geçirdiği beyin kanamasının ardından acil ameliyat edilen usta oyuncu Kadir İnanır'dan güzel haber geldi. İnanır'ın sosyal medya hesabından paylaşım yapan sevgilisi Jülide Kural, İnanır'ın verilerinin olumlu olması sonucu yoğun bakım ünitesinden servise alındığını söyledi.

Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı sağlık durumu nasıl işte son açıklama

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı ortaya çıkmıştı. Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, beyin kanaması sonucu ameliyat edilerek yoğun bakıma alınmıştı. Doktorların ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğu yönünde yaptığı açıklamadan sonra İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

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Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı sağlık durumu nasıl işte son açıklama

İnanır'ın verilerinin olumlu olması sonucu yoğun bakım ünitesinden servise alındığını açıklayan Kural, şu ifadeleri kullandı:

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Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı sağlık durumu nasıl işte son açıklama

"Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, bir operasyon sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam etmekteydi. 25 Kasım itibariyle tüm veriler olumlu yönde seyrettiğinden normal odaya alınmıştır. 

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Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı sağlık durumu nasıl işte son açıklama

Zihin ve beden fonksiyonları bütünüyle sağlıklıdır. Doğal olarak bu zorlu sürecin yorgunluğu devam etmektedir ancak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin elbette başta doktorları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının emeği, özeni ve sevgisiyle bu süreci büyük hızla olumluya dönüştürmektedir. "

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