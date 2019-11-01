Kadir İnanır Instagram açıp sevgilisi Jülide Kural ile sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, sosyal medyaya adım attı ve sevgilisi Jülide Kural ile fotoğrafını paylaştı.
Türk Sinemasının yakışıklı jönleri arasında yer alan Kadir İnanır, dijitalleşen dünyaya ayak uydurarak sosyal medya hesabı açtı. Instagram'a dahil olan İnanır, tek resmi hesabı olduğunu belirtti ve kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı.
Instagram hesabı açar açmaz kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Jülide Kural ile fotoğraf paylaşan Kadir İnanır, sarmaş dolaş pozlarıyla herkese güzel ve mutlu bir gün diledi.
70 Yaşındaki usta oyuncunun sevgilisiyle verdiği poz herkesi şaşırtırken İnanır, "Sosyal medya romantiği" ilan edildi. Ayrıca Kadir İnanır, sevgilisi Jülide Kural ile verdiği pozuyla binlerce beğeni aldı.
Kadir İnanır, sosyal medyaya giriş yaptığını çektiği videoyla ve "Tek resmi sosyal medya hesabımdan herkese merhaba. Bundan sonra sizlerle burada bulaşacağız, konuşacağız. Herkese sevgiler" notuyla duyurmuştu.