Kadir İnanır beyin ameliyatının ardından ilk kez görüntülendi işte son durumu
Kadir İnanır beyninde pıhtı atması nedeniyle acilen ameliyata alınmasının ardından tedavisinin sona ermesiyle beraber sosyal hayata karıştı. İşte Kadir İnanır'ın sağlığına ilişkin son durum...
MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde kasım ayında aniden rahatsızlanan Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, kötü günleri geride bıraktı. Beyin damarında pıhtı atması sonucu günlerce hastanede tedavi gören İnanır, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu, "Sağlığım yerinde" dedi.
Usta oyuncu Kadir İnanır, 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirilmişti. Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alındı.
Bir ay içerisinde sağlığına kavuşan İnanır, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Oldukça keyifli olduğu gözlenen İnanır, "Sağlığım yerinde, her geçen gün daha iyi oluyorum" dedikten sonra aracına bindi.
'Ameliyattan sonra çökmüş'
Kadir İnanır'ın bu görüntüsü sosyal medyada 'Ameliyattan sonra çökmüş' yorumlarıyla karşılandı.