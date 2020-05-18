Kadir Gecesi ne zaman 2020 faziletleri ve bilinmeyen mucizesi
Kur’an-ı Kerim’in Kadir gecesinde indirildiği ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu söylenmektedir. Peki bu sene 19 Mayıs salı günü idrak edilecek Kadir Gecesi faziletleri ve bilinmeyen mucizeleri neler, Kadir Gecesi'nde ne oldu?
Kadir Gecesi ne zaman 2020, Kadir gecesi hangi gün ve Kadir Gecesi'nde neler oldu, faziletleri neler araştırmaları hız kazandı. Günahların affı için bir fırsat kapısı olan Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi 19 Mayıs salı günü yani yarın kutlanacak. Peki Kadir Gecesi faziletleri nelerdir, Kadir Gecesi'nde neler oldu, önemi...
Bu gece yapılan amelin hayırlı olduğu ve duaların kabul olduğu bin aydan daha hayırlı mübarek gece Kadir Gecesi'nde bulunan faziletleri ve bilinmeyen Kadir Gecesi mucizelerini sizler için derledik.
Kur’an-ı Kerim’in Kadir gecesinde indirildiği ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmektedir. Hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade etmektedir.[2]
Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kuran’ın indirilmesi, insanlığın hidayetine bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. [3]