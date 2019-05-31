Kadir Gecesi namazı 12 rekatlık Kadir gecesi namazı kılınışı nasıl niyet edilir?
Bin aydan daha hayırlı gece olan Kadir Gecesi bu gece idrak edilecek. Bu ulvi, faziletli geceyi hakkıyla geçirmek isteyen müslümanlar Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, 12 Rekatlık kadir gecesi namazı kılınışı nasıl ve Kadir gecesi namazına nasıl niyet edilir, saat kaçta kılınır sorularının yanıtını arıyor.
Kadir gecesi affı, merhameti olan faziletli gecelerden birisidir. Cennetin kapılarının açıldığı, meleklerin yer yüzüne indiği bu günü ve geceyi ibadet ederek geçirmek gerekir. Peki Kadır Gecesi 12 rekatlık namazı nasıl kılınır, ır, 12 Rekatlık kadir gecesi namazı kılınışı nasıl ve Kadir gecesi namazına nasıl niyet edilir, saat kaçta kılınır?
Peki Kadir Gecesi namazı saat kaçta ve nasıl niyet edilerek kılınmalı? Kadir Gecesi namazında okunan Kadir Suresi nasıldır? Kadir Gecesi namazının ayrıntılı olarak kılınışı ve dualarını internethaber.com sitesi sizin için hazırladı.
KADİR GECESİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?
Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.
KADİR GECESİ NAMAZI NASIL NİYET EDİLİR?
4 veya 12 rekat olarak kılınan Kadir Gecesi namazına nasıl niyet edilir? Kadir Gecesi namazına niyet edilirken şunlar söylenir;