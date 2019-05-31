Kadir Gecesi namazı 12 rekatlık Kadir gecesi namazı kılınışı nasıl niyet edilir?

Kadir gecesi affı, merhameti olan faziletli gecelerden birisidir. Cennetin kapılarının açıldığı, meleklerin yer yüzüne indiği bu günü ve geceyi ibadet ederek geçirmek gerekir. Peki Kadır Gecesi 12 rekatlık namazı nasıl kılınır, ır, 12 Rekatlık kadir gecesi namazı kılınışı nasıl ve Kadir gecesi namazına nasıl niyet edilir, saat kaçta kılınır?