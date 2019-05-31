Kadir Gecesi mesajları kısa ve öz Kadir Gecesi tebrik sözleri

Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi 2019 yılında 31 Mayıs cuma gecesi yani bugüne denk geldi. Kadir Gecesi bol bol dua ve namazla geçirilmelidir. Bu gecede Kadir Suresi ile 12 rekatlık tesbih namazı kılınması öneriliyor. Kadir Gecesi'nde dostlarınızı ve ailenizi de unutmayın. Kadir Gecesi mesajlarını resimli olarak cep telefonunuzdan kısa ve öz güzel sözlerle atabilirsiniz. Kadir Gecenizi internethaber.com olarak biz de kutluyoruz. İşte sizler için hazırladığımız resimli Kadir Gecesi mesajları ve güzel sözleri.