Kadir Gecesi mesajları 2022 resimli kısa ve öz Kadir Gecesi kutlama sözleri
Yarın bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi idrak edilecek. Meleklerin yer yüzüne indiği, cennet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu Kadir Gecesi'ne özel en güzel resimli kısa 2022 Kadir Gecesi mesajları, kısa ve öz Kadir Gecesi tebrik ve kutlama sözleri sayfamızda. İşte Facebook ve instagram'da paylaşacağınız Kadir gecesi sözleri
Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi 2022 yılında 27 Nisan Çarşamba gecesi yani yarın idrak edilecek. Kadir Gecesi bol bol dua ve namazla geçirilmelidir. Bu gecede Kadir Suresi ile 12 rekatlık tesbih namazı kılınması öneriliyor. Kadir Gecesi'nde dostlarınızı ve ailenizi de unutmayın. Kadir Gecesi mesajlarını resimli olarak cep telefonunuzdan kısa ve öz güzel sözlerle atabilirsiniz. Kadir Gecenizi internethaber.com olarak biz de kutluyoruz. İşte sizler için hazırladığımız resimli Kadir Gecesi mesajları ve güzel sözleri.
*Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle,Dualarınız Kabul Kadir Geceniz Mübarek Olsun.... *Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin. *Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar? HADİS'İ ŞERİF?
*Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir Kadir gecesiniz hayırlı olsun! *Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak Kadir Geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun.
*Kadir geceniz mübarek olsun! Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Hayırlı Kandiller..! *Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Kadir Gecesi'nde, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun Kadir gecesiniz mübarek olsun!