Kadir Ezildi sonunda evlendi! Söz, nişan, kına ve sonunda düğün gerçekleşti!

Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen, sonunda dünyaevine girdi! İkilinin düğünü tıpkı nişan ve kına törenlerinde olduğu gibi yine sosyal medyada viral oldu. Her detayın büyük bir özenle hazırlandığı, adeta Instagram’a özel tasarlanmış gibi duran düğün kareleri, sosyal medyada olay oldu.