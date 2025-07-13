Kadir Ezildi sonunda evlendi! Söz, nişan, kına ve sonunda düğün gerçekleşti!
Televizyon dünyasının tanınan ismi Kadir Ezildi sonunda evlendi. Sosyal medyada “bitmeyen evlilik süreci” olarak hafızalara kazınan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen çiftinin düğünü gerçekleşti. Aylardır adım adım paylaşılan her detay, nihayet görkemli bir düğünle taçlandı.
Sosyal medyada çok konuşulan “bitmeyen evlilik süreci” nihayet tamamlandı. Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen çiftinin düğünü gerçekleşti. Aylardır adım adım paylaşılan her detay, nihayet görkemli bir düğünle taçlandı.
Mayıs ayında evlenen ve bugün düğünleri gerçekleşen ikiliye organizasyondaki nikah memurunun sorduğu soru dikkat çekti!
Nikah, söz, nişan, kına derken… sonunda o büyük gün geldi çattı! Sosyal medyada günlerdir konuşulan, adeta “hiç bitmeyecek” denilen düğün süreci, bugün yapılan görkemli törenle taçlandı.
Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen, sonunda dünyaevine girdi! İkilinin düğünü tıpkı nişan ve kına törenlerinde olduğu gibi yine sosyal medyada viral oldu. Her detayın büyük bir özenle hazırlandığı, adeta Instagram’a özel tasarlanmış gibi duran düğün kareleri, sosyal medyada olay oldu.