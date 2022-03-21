Kadir ezildi kaç yaşında 'Sonradan görmeyim' dedi doğum gününde bir bavul para
FOX'un temizlik takıntısıyla ünlü olan sunucusu Kadir Ezildi düğün salonunda düzenlediği takı törenli doğum günü partisiyle sosyal medyayı yıktı! 'Sonradan görmeyim' diyen Kadir Ezildî'ye bir bavul dolusu altın, döviz ve Türk lirası takıldı. Ezildi sosyal medyadan gelen eleştirilere 'Sonradan görmeyim' diye yanıt verdi.
FOX TV'de yayınlanan En Hamarat Benim yarışmasındaki sempatik tavırlarıyla tanınan sunucu Kadir Ezildi, günler öncesinde doğum günü için davetiye bastırdığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Ezildi, dün akşam düğün salonunda doğum günü partisi düzenledi. Dansöz’den dev pasta kesimine kadar her şeyin olduğu partide en ilginç anlar ise doğum günü hediyelerinin verildiği an oldu. Hediyelerin para, altın ve döviz olduğu doğum gününde takı töreni düzenlendi. Düğün gibi doğum günü yapan sunucu tüm sevdikleriyle düğün salonunda saatlerce dansöz ve Tarık Mengüç şarkılarıyla saatlerce eğlendi. Sosyal medyada görüntü ve videolarının altına 'görgüsüz' ve 'sonradan görme' yorumları yağan Kadir Ezildi eleştirilere 'Sonradan görmeyim' diye cevap verdi.
Düğün tadında doğum günü: Kadir Ezildi, en son Gökhan Çınar'ın Katarsis programına katılmış ve hem açıklamaları hem de itiraflarıyla çok konuşulmuştu. Şimdi gündeme geldiği konu ise bambaşka oldu.
Düğün salonunda doğum gününü kutlayan Kadir Ezildi'nin tam anlamıyla düğün tadındaki doğum gününden sosyal medyayı yıkıp geçen kareler...
Bir bavul dolusu takı ve para takıldı: Doğum günü adı altında adeta ihtiaşmlı bir düğün yapan Kadir Ezildi'ye bir bavul dolusu para ve takı takıldı.