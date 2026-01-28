Kadir Ezildi eşiyle Gamze Türkmen ile birlikte galada ortaya çıktı! ''Evimizin kuralları'' dedi, bombayı patlattı
Temizlik konusundaki hassasiyetiyle tanınan sunucu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, geçitğimiz yıl Gamze Türkmen ile hayatını birleştirmişti. Günlerce konuşulan nişan ve düğün törenlerinin ardından Ezildi, bu kez eşiyle birlikte katıldığı film galasında dikkat çekti. Çiftin evliliklerine dair samimi açıklamaları ise kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti.
Kadir Ezildi ve eşi Gamze Türkmen, katıldıkları film galasında el ele vererek dikkatleri üzerine çekti. Evlilikleriyle ilgili ''Evimizin belli kuralları var'' açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran çiftin rahat ve uyumlu halleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
‘Temizlik Avcıları’ ve ‘En Hamarat Benim’ programlarının sunuculuğuyla adını geniş kitlelere duyuran Kadir Ezildi, geçtiğimiz yıl Gamze Türkmen ile nikah masasına oturdu.
Sadece nişan hazırlıkları için yaklaşık 500 bin TL harcadığını açıklayan Ezildi nişanı, düğünü ve takılarıyla günlerce magazin manşetlerinde kaldı.
Kadir Ezildi düğünden aylar sonra eşi Gamze Türkmen ile film galasında boy gösterdi. Muhabirlerin 'Alışabildiniz mi evliliğe?' sorusuna Ezildi şöyle cevap verdi;