Kadir Ezildi eşiyle Gamze Türkmen ile birlikte galada ortaya çıktı! ''Evimizin kuralları'' dedi, bombayı patlattı

Kadir Ezildi ve eşi Gamze Türkmen, katıldıkları film galasında el ele vererek dikkatleri üzerine çekti. Evlilikleriyle ilgili ''Evimizin belli kuralları var'' açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran çiftin rahat ve uyumlu halleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.