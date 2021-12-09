Kadir Doğulu'dan olay aldatma açıklaması: Evet, ihanet ettim!
Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Neslihan Atagül'e ihanet ettiği yönündeki söylentilere şaşırtan bir çıkışta bulunarak, "Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım, ihanet ettim! Bunlar bir iddia!" dedi.
Oyuncu Kadir Doğulu (39), önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Bir mekan girişinde karşısında muhabirleri gören Doğulu, aracından iner inmez kameralara yakalanınca neye uğradığını şaşırdı. Kadir Doğulu, "Eyvah, siz nereden çıktınız? Artık mekan çıkışlarını değil, herhalde istihbarat alıp, girişlerini bekliyorsunuz." diye konuştu. Kahkahalar eşliğinde mekana giren oyuncu, "Arkadaşlar toplantım var, o yüzden buradayım. Bana müsaade ederseniz, başka zaman konuşuruz." ifadelerini kullandı.
Sık sık eşi Neslihan Atagül ile ayrılacaklarına dair haberler çıkan Kadir Doğulu, "Ya, hadi oradan!" diyerek, söylentileri yalanladı.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Muhabirlerle sohbet eden Doğulu, gazetecilerin "Eşiniz Neslihan Hanım'a ihanet ettiğiniz ve ayrılacağınız yönündeki haberler için neler söyleyeceksiniz?" sorusuna da yanıt verdi.
"Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım"
Ünlü oyuncu, "Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım, ihanet ettim!" diyerek, herkesi şaşırttı.