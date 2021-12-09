Kadir Doğulu'dan olay aldatma açıklaması: Evet, ihanet ettim!

Oyuncu Kadir Doğulu (39), önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Bir mekan girişinde karşısında muhabirleri gören Doğulu, aracından iner inmez kameralara yakalanınca neye uğradığını şaşırdı. Kadir Doğulu, "Eyvah, siz nereden çıktınız? Artık mekan çıkışlarını değil, herhalde istihbarat alıp, girişlerini bekliyorsunuz." diye konuştu. Kahkahalar eşliğinde mekana giren oyuncu, "Arkadaşlar toplantım var, o yüzden buradayım. Bana müsaade ederseniz, başka zaman konuşuruz." ifadelerini kullandı.