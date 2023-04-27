Kadir Doğulu'dan ihanet açıklaması geldi! Neslihan Atagül'den görüntülerle ilgili ilk yorum

Sohbet ettiği genç kadınla ilgili görüntülerle ilgili konuşan Doğulu, şöyle dedi: "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum."