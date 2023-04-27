Kadir Doğulu'dan ihanet açıklaması geldi! Neslihan Atagül'den görüntülerle ilgili ilk yorum
Bir mekanda kadınla sarmaş dolaş görüntüleri sosyal medyaya düşen Kadir Doğulu suskunluğunu bozdu. Neslihan Atagül ise eşi Kadir Doğulu'nun kadınlarla samimi görüntülerine yönelik yakın çevresine bakın ne demiş...
2016 yılında Neslihan Atagül ile dünya evine giren Kadir Doğulu'nun bir eğlence mekanında çıkan görüntüleri magazin gündemini salladı. Bir kadınla dans ederek yakınlaştığı görüntüler sonrası ihanet iddiaları ortaya atıldı.
Bu iddiaların ardından yeni bir iddia daha gündeme geldi. Doğulu'nun Alaçatı’da adı daha önce Murat Dalkılıç’la da anılan Sezer Çakır’la samimi şekilde eğlendiği ve üstelik Çakır’la imam nikahıyla evli olduğu da öne sürüldü.
İhanet iddialarının ardından Kadir Doğulu sessizliğini bozdu. Gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Doğulu iddiaları yalanladı.
Sohbet ettiği genç kadınla ilgili görüntülerle ilgili konuşan Doğulu, şöyle dedi: "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum."