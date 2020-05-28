Kadir Doğulu Neslihan Atagül'le kamp anısını anlattı 'Kadın ticareti yapılıyordu'
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile beraber kamp anılarını katıldığı bir canlı yayında anlattı. Oyunculuğa nasıl başladığına dair de açıklamalar yapan Doğulu, herkesi güldürdü.
Neslihan Atagül ile 4 yıldır mutlu bir evliliği olan oyuncu Kadir Doğulu da karantina günlerinde sosyal medya canlı yayınlarından birine katıldı ve açıkalamalarıyla hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi. Eşiyle ilginç bir kamp anısını da anlatan Doğulu, şunları söyledi:
İtilerek girdim: "İçimde bir aşk elbette vardı ama meşgul olduğum başka bir meslek vardı. Pek çok insan tarafından oyunculuğa zorlandım, itilerek girdim. İlk diziyi çekmeye başladıktan sonra yapımcıyla bir AVM'ye kostüm seçmek için gittik. Bir güruh insan koşarak geliyordu ve hiç üzerime alınmadım.''
Çok şımarttı beni: ''Sonra gelip üstümüzü başımı çekiştiren, fotoğraf çektirmek isteyenler olunca o an anladım bir şeyler olduğunu... İnanılmaz heyecanlandım ve hiç tanımadığım insanlar tarafından sevilmek, iltifatlar almak ruhuma inanılmaz iyi geldi. O an yaptığım mesleğin getirilerini anladım. Mesleğimin sağladığı getiriler önce iyi geldi, daha sonra çok şımarttı beni.''
Şöhret kaygan zemin: ''Birinci senenin sonunda bırakmayı düşündüm ve şöyle bir cümle kurdum; şöhret kaygan bir zemin ve ben düştüm. Ya yürümeyi bileceksin ya da kaba etinin üzerine düşmemeyi becereceksin. Bırakıp gitmek hiçbir zaman benim mizacımda bir davranış olmadı. O yüzden 'bununla mücadele edeceğim' dedim.''