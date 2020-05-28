Kadir Doğulu Neslihan Atagül'le kamp anısını anlattı 'Kadın ticareti yapılıyordu'

Şöhret kaygan zemin: ''Birinci senenin sonunda bırakmayı düşündüm ve şöyle bir cümle kurdum; şöhret kaygan bir zemin ve ben düştüm. Ya yürümeyi bileceksin ya da kaba etinin üzerine düşmemeyi becereceksin. Bırakıp gitmek hiçbir zaman benim mizacımda bir davranış olmadı. O yüzden 'bununla mücadele edeceğim' dedim.''