Kadir Doğulu hastalığını anlattı 'Doktorlar ilaç bulamadı'

İşte ünlü oyuncunun açıklamaları:

- İkimizin de birbirimize ait dili oldu. Evlilik böyle bir şey uyanık olmalısın. Ben onu tanıdığımı hatta tanımaya niyetim olduğunu söylemiş oluyorum. Setlere gittiğimizde de avantaj haline getirmeye çalışıyoruz. aşkımı taze tutuyor, Neslihan’ı da beni de agresifleştirmiyor. O çalışırken ben, ben çalışırken o çalışmamaya özen gösteriyoruz. Hasreti de özlemi de kabul ediyoruz.