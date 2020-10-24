Kadir Doğulu hastalığını anlattı 'Doktorlar ilaç bulamadı'
Kadir Doğulu, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni adlı YouTube programına katıldı. Doğulu yaşadığı zor günleri ilk defa anlattı.
Kadir Doğulu bir geçirdiği zorlu hastalığı, babalık hakkındaki düşüncelerini ve evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarını Armağan Çağlayan'a yaptı. Yaşadığı hastalığı da ilk defa anlatan Doğulu'nun açıklamaları şu şekilde yer aldı:
İşte ünlü oyuncunun açıklamaları:
- İkimizin de birbirimize ait dili oldu. Evlilik böyle bir şey uyanık olmalısın. Ben onu tanıdığımı hatta tanımaya niyetim olduğunu söylemiş oluyorum. Setlere gittiğimizde de avantaj haline getirmeye çalışıyoruz. aşkımı taze tutuyor, Neslihan’ı da beni de agresifleştirmiyor. O çalışırken ben, ben çalışırken o çalışmamaya özen gösteriyoruz. Hasreti de özlemi de kabul ediyoruz.
- Felsefe okumamaya gayret gösteriyoruz. Felsefe bir şeyleri betimlemeye çalışır. Yaradılıştan veriliş kişinin meşrebine göre değişir. Felsefe kötü demiyorum ama bana göre değil.
- Aslında hep böyleydim ama konuşma kısmına yaşın getirdiği olgunlukla erişebildim. İnsan beşer şaşabiliyor. 38 oldum. İçimdeki şeyin olgunlaşması, fikrin düşüncenin olgunlaşmasından bahsediyorum. Yoksa ben olgun muyum? Umarım hayatımın sonuna kadar olgunlaşmam.