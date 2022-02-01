Kadir Doğulu 'derviş' oldu eşi Neslihan Atagül'ün de kendini adadığı Bektaşilik nedir

Hande Erçel'i de bir kez duaya götürdü ama... Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre , Dalkılıç kendisiyle aynı inanç sisteminde yaşayan, Hande Erçel'in de arkadaşı olan Sitare Akbaş'a başta "bacı" derken, ilerleyen dönemde sevgili oldu. Dalkılıç, Erçel'i de bir kez dua sohbetine götürdü ancak güzel oyuncu daha sonra çevresinden gelen tepkiler üzerine Dalkılıç'la ve onun arkadaş ortamıyla tüm bağını kopardı!