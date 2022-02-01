Kadir Doğulu 'derviş' oldu eşi Neslihan Atagül'ün de kendini adadığı Bektaşilik nedir
Eşi Neslihan Atagül ile beraber gönül verdiği Bektaşlilik dergahında Kadir Doğulu 'Kadir derviş' makamına yükseldi. Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş ve Tansel Öngel'in de dahil olduğu Bektaşilik sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü oyuncu Kadir Doğulu ve eşinin uzun yıllardır mensup olduğu Bektaşilik dergahı sosyal medyanın yeniden gündeminde... Yılbaşı gecesi Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti Maslak'taki Balkabağı adlı mekanda eğlenirken, çıkışta muhabirlerin röportaj yaptığı çiftin araçlarına doğru giderken arkalarından bir arkadaşlarının "Kadir Derviş" diye seslenmesinin ardından Bektaşilik tekrar magazin gündeminde dikkat çeker hale geldi. Peki Kadir Doğulu nasıl derviş oldu? İşte Neslihan Atagül ve eşinin ilginç yolculuğu...
Kadir Doğulu, Neslihan Atagül, Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş ve Tansel Öngel'in de bulunduğu bir grup ünlü isim Bektaşiliğe gönül verdi. Erkekler aynı sistemdeki kadınlara ‘bacı’ diyor. Grupta herkesin bir adı var; Murat Dalkılıç'ın Keremcan, Tansel Öngel'in ise Fethican... Baba dedikleri kişinin lafından çıkmayan gruptan Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızı’ndan da bu nedenle ayrıldığı söylentisi var.
Hande Erçel'i de bir kez duaya götürdü ama... Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre , Dalkılıç kendisiyle aynı inanç sisteminde yaşayan, Hande Erçel'in de arkadaşı olan Sitare Akbaş'a başta "bacı" derken, ilerleyen dönemde sevgili oldu. Dalkılıç, Erçel'i de bir kez dua sohbetine götürdü ancak güzel oyuncu daha sonra çevresinden gelen tepkiler üzerine Dalkılıç'la ve onun arkadaş ortamıyla tüm bağını kopardı!
Kadir Doğulu nasıl derviş oldu: Peki neydi bu derviş lakabının aslı, nereden çıkmıştı? Zaten ünlü karı kocanın Bektaşilik yolculuğuna çıktığı ve Ankara'da yaşayan Prof. Dr Ali Osmay Güre'nin de kendilerine mentörlük yaptığı biliniyordu ama konunun Bektaşiliğin dışında farklı bir boyutta olduğu iddiası konuşuluyor.