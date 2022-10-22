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Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

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Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

YUNANİSTAN'da Rus Ortodoks rahiplerinin bin yıldır yaşadıkları Aynoroz'daki Athos Dağı, dünyada kadınlara yasaklı olan tek yer olarak gösteriliyor. Yıllardır kadınların giremediği bu adada yaşayan yaklaşık 2000 kişi yaşıyor onlar da erkek. Peki buraya kadınlar neden giremiyor? Aynaroz ve Athos Dağı'nın ilginç hikâyesi...

Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Aynoroz Güneydoğu Avrupa'da Yunanistan'ın Halkidiki Yarımadasından Ege'ye doğru uzanan üç dar ve uzun yarımadanın en doğusunda bulunan bir yerleşim yeri.

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Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Resmi adı Aynoroz Özerk Keşişsel Devleti olan bu ilginç yer, Yunanistan toprakları içinde 390 kilometrekare bir alanda yer alıyor.

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Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

10. yüzyılda dinsel bir topluluk olarak doğan Aynoroz devleti; Bizans, Osmanlı ve Yunan, egemenlikleri boyunca bağımsızlığını korumayı başaran bir yer.

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Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Özerk bir devlet yönetimi biçiminin bulunduğu Aynoroz'un asıl tanınma sebebiyse bu yarımadaya kadınların girmesinin yasak olması.

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