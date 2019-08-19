Kadınların dikkat etmesi gereken hastalıklar! Annelerinden miras kalıyor

Önleyici tedbirler

Kalsiyum zengini yiyecekler yemelisiniz. Ancak, kalsiyumun D vitamini ile birleştiğinde vücudunuz tarafından emilebileceğini unutmayın. Doktorunuza danışın ve gerekli vitamin takviyesini yazmasını isteyin. Ayrıca, açık hava yürüyüşlerini daha sık yapmaya çalışın. Sigara içmeyin. Bu kötü alışkanlık, vücudunuzun kalsiyum emmesini ve kemik mineral yoğunluğunu azaltır. Soda içmeyin. Düzenli tüketim, yüzde 14 oranında artmış kalça kırığı riski ile ilişkilidir. Kilonuzu kontrol edin ve spor yapın.