Kadınların dikkat etmesi gereken hastalıklar! Annelerinden miras kalıyor
Genlerimiz sadece görünüşümüzü ve kişiliğimizi değil aynı zamanda vücudumuzda oluşan hastalıklarında da etkinlerinden biri. Örneğin depresyon ve uykusuzluk ciddi stres veya yorgunluktan değil genetik yatkınlıktan kaynaklanabiliyor.
Genetik yatkınlar hastalanacağımız anlamına gelmemekle beraber sağlığımıza önemle dikkat etmemiz gerektiğini konusunda da bize bir fikir verebiliyor. Mynet'in haberine göre, işte bir kadının annesinden alabileceği bazı genetik bozukluklar?
Osteoporoz (Kemik erimesi)
Osteoporoz, artmış kemik zayıflığı nedeniyle kırık kemik riskini artıran bir hastalıktır. Genellikle bu hastalıktan etkilenen kadınlar ve genetik yatkınlık en önemli risk faktörlerinden biridir. Osteoporoz, menopozdan sonra kemiklerin kalsiyumu kaybettiği ve kırılgan hale geldiği dönemden sonra kendini gösterebilir.
Önleyici tedbirler
Kalsiyum zengini yiyecekler yemelisiniz. Ancak, kalsiyumun D vitamini ile birleştiğinde vücudunuz tarafından emilebileceğini unutmayın. Doktorunuza danışın ve gerekli vitamin takviyesini yazmasını isteyin. Ayrıca, açık hava yürüyüşlerini daha sık yapmaya çalışın. Sigara içmeyin. Bu kötü alışkanlık, vücudunuzun kalsiyum emmesini ve kemik mineral yoğunluğunu azaltır. Soda içmeyin. Düzenli tüketim, yüzde 14 oranında artmış kalça kırığı riski ile ilişkilidir. Kilonuzu kontrol edin ve spor yapın.
Romatoid Artrit (İltihaplı romatizma)
Romatoid artritin nedeni açık değildir, ancak bilim adamları bir kişinin bağışıklık sistemini etkileyen genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunu içerdiğini öne sürmektedir.