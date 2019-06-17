Kadınların cinsel organlarına yapılan estetik ameliyatlar

Op.Dr. Erkara, bazı estetik türlerini şöyle sıraladı:

“Mons pubis estetiği: Mons pubisten en büyük yakınma bu bölgenin büyük ve etli olması, dışarıdan mayo veya dar kıyafetlerden şişkinlik yaparak belli olmasıdır. Çözüm olarak eğer burada sarkma yoksa yağ alımı yeterli olur. Ancak sarkma varsa, genelde sorun karın derisinin sarkmasına bağlı olduğu için karın germe ameliyatı gerekir. Böylece mons pubis de yukarı doğru gerilmiş olur.