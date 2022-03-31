'Kadınların alım gücü kolaylaştı' sözüne tepki yağan Seda Sayan'dan 'mücevher' açıklaması
"Kadınların mücevhere ulaşması ve alım gücü kolaylaştı" diyen Seda Sayan, sosyal medyada 'Dünyadan haberi yok' gibi eleştirilere maruz kalınca sözlerine açıklık getirdi.
"Kadınların mücevhere ulaşması ve alım gücü artık kolaylaştı" diyen şarkıcı Seda Sayan, sözlerinin çarpıtıldığını söyleyerek tepki gösterdi. Sayan, bir daha hiçbir mikrofona konuşmayacağını söyledi. TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programına ses kaydı gönderen Seda Sayan, mücevher konusunda sözlerinin çarpıtıldığını ve çok kırgın olduğunu söyledi.
Son günlerde vokalisti Çağlar Ökten ile yaşadığı aşk ve aldığı sürpriz evlilik teklifinin ardından nikah hazırlıklarına başlaması ile çok konuşulan, müstakbel eşinin kendisine maddi imkanlarının elverdiğince bir yüzük aldığını açıklamalarında belirten Seda Sayan'ın, kadınların mücevher konusunda alım gücünün yükseldiğine yönelik sözleriyle sosyal medyada hem tepki topladı hem de ti'ye alındı.
'Dünyadan haberin var mı' diye tepki verdiler: Kadırgalı Aysel lakabıyla tanınan Seda Sayan'a pek çok sosyal medya kullanıcısı benzin, elektrik, doğalgaz ve yağ fiyatları başta olmak üzere zam ve hayat pahalılığını hatırlatarak 'Hangi dünyada yaşıyorsun/Senin dünyadan haberin var mı' gibi tepkiler verdi.
"O kadar kırıldım ki cevap vermedim" : Aldığı tepkilerin ardından açıklama yapan Seda Sayan, "Sözlerimin çarpıtılması nedeniyle dün eğlenmek için gittiğimiz mekandan çıkarken basın mensuplarının röportaj yapma isteğine, o kadar kırıldım ki cevap vermedim. 'Bundan sonra sizinle konuşmayacağım. Söylediklerimi çarpıtıyorsunuz' dedim. Gerçekten çok sinirliyim bu konuda" şeklinde konuştu.