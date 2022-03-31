'Kadınların alım gücü kolaylaştı' sözüne tepki yağan Seda Sayan'dan 'mücevher' açıklaması

'Dünyadan haberin var mı' diye tepki verdiler: Kadırgalı Aysel lakabıyla tanınan Seda Sayan'a pek çok sosyal medya kullanıcısı benzin, elektrik, doğalgaz ve yağ fiyatları başta olmak üzere zam ve hayat pahalılığını hatırlatarak 'Hangi dünyada yaşıyorsun/Senin dünyadan haberin var mı' gibi tepkiler verdi.