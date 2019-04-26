Kadınlardan 'davullu' tepki!

Suç skalası içinde vicdanları en çok yaralayan, öfkemizi en çok kabartan, toplumu umutsuzluk ve kedere en fazla sevk eden suç, çocuk istismarıdır. Çünkü bir suçun kurbanı ne kadar savunmasızsa, toplumun suçluluk duygusu o kadar artar. Biz, son yıllarda bu suçluluk duygusuyla çok yüzleştik.