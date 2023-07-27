Kadınlarda görülen o kist annelik şansını azaltıyor! Bilinenleri ve bilinmeyenleri ile çikolata kisti...

Kansere dönüşme ihtimali son derece azdır

Çikolata kisti ile ilgili bilinmeyenlerin bilinenden fazla olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Güzel, şöyle devam etti:

“Bu hastalıkla ilgili en ilginç konu hastalığın sadece yumurtalıklar değil akciğer, burun ve hatta beyinde bile olabileceği gerçeğidir. Diğer bir önemli konu, çikolata kistinin kanser olmadığı ve kansere dönüşme ihtimalinin son derece az olduğudur.”