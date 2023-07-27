Kadınlarda görülen o kist annelik şansını azaltıyor! Bilinenleri ve bilinmeyenleri ile çikolata kisti...
Kadınların %80'inde görülen ve gebeliğe engel olabilen çikolata kisti hastalığı yalnızca üreme sorununa degil birçok sağlık sorununa neden oluyor. İşte çikolata kistinin bilinmeyenleri...
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İrfan Güzel, endometriozisin (çikolata kisti hastalığı) üreme çağındaki kadınların yaklaşık yüzde 10’unda, adet sancısı çeken veya çocuk sahibi olamayan kadınların ise neredeyse yarısında görüldüğünü söyledi.
Prof. Dr. Güzel, “Bu hastalığın son dönemlerde çok sık duyulmaya başlanmasının nedeni, hastalığa olan bilgi ve tecrübemizin artmasıyla, daha sık tanı almamızdır. Bu hastalıkla ilgili en ilginç konu, hastalığın sadece yumurtalıklar değil akciğer, burun ve hatta beyinde bile olabileceği gerçeğidir” dedi.
Hastalığın, rahim içinde bulunması gereken tabakanın, karın içinde rahim dışına çıkması ile oluştuğunu hatırlatan Prof. Dr. Güzel, “Adet kanaması sırasında, kanın tüplerden karın içine kaçması veya anne karnında gelişim sırasında meydana gelen genetik bozukluk en sık üzerinde durulan neden olmakla birlikte oluşum mekanizması henüz tam bilinmemektedir” ifadelerini kullandı.
Kansere dönüşme ihtimali son derece azdır
Çikolata kisti ile ilgili bilinmeyenlerin bilinenden fazla olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Güzel, şöyle devam etti:
“Bu hastalıkla ilgili en ilginç konu hastalığın sadece yumurtalıklar değil akciğer, burun ve hatta beyinde bile olabileceği gerçeğidir. Diğer bir önemli konu, çikolata kistinin kanser olmadığı ve kansere dönüşme ihtimalinin son derece az olduğudur.”