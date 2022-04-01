'Kadınlar tayt giymesin, öpüşmesin' diyen Süleyman Yağcı çark etti! Aynur Aydın Demet Akalın'dan fırça yemişti

Kadınları hedef alan Yağcı "Her şeyin bir kuralı vardır. Aşka, sevgiye, giyinmeye karşı değilim. Demokrat bir adamım. Yeryüzünde en çekici canlı kadındır. Günümüzde öyle insanlar var ki 40-50 yaşına gelmiş bir kadın eli tutmamış." diye konuşmuştu.