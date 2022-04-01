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'Kadınlar tayt giymesin, öpüşmesin' diyen Süleyman Yağcı çark etti! Aynur Aydın Demet Akalın'dan fırça yemişti

'Kadınlar tayt giymesin, öpüşmesin' diyen Süleyman Yağcı çark etti! Aynur Aydın Demet Akalın'dan fırça yemişti

Çocuklar Duymasın’ın ‘Fıs Fıs İsmail’i Süleyman Yağcı tartışmaları sözlerinin ardından geri adım atmak zorunda kaldı.

'Kadınlar tayt giymesin, öpüşmesin' diyen Süleyman Yağcı çark etti! Aynur Aydın Demet Akalın'dan fırça yemişti

Her hafta ünlü biriyle canlı yayın yapan Esra Sönmezer'e geçtiğimiz haftalarda programına Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı konuk olmuştu. Programda Yağcı "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç." demişti. 

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'Kadınlar tayt giymesin, öpüşmesin' diyen Süleyman Yağcı çark etti! Aynur Aydın Demet Akalın'dan fırça yemişti

Kadınları hedef alan Yağcı "Her şeyin bir kuralı vardır. Aşka, sevgiye, giyinmeye karşı değilim. Demokrat bir adamım. Yeryüzünde en çekici canlı kadındır. Günümüzde öyle insanlar var ki 40-50 yaşına gelmiş bir kadın eli tutmamış." diye konuşmuştu. 

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'Kadınlar tayt giymesin, öpüşmesin' diyen Süleyman Yağcı çark etti! Aynur Aydın Demet Akalın'dan fırça yemişti

"Televizyonu açıyor sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor" diyen Yağcı "Sokağa, kafeye gidiyor cilveli kadınlar. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın" diyerek cinsiyetçi açıklamalarda bulundu." demişti. 

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'Kadınlar tayt giymesin, öpüşmesin' diyen Süleyman Yağcı çark etti! Aynur Aydın Demet Akalın'dan fırça yemişti

Skandal açıklamalarının hızını alamayan Yağcı, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın 2. Sayfa programına katılarak burada da söylemlerini sürdürmüştü. 

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