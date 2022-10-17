Kadınlar kocasının penisini kesip boynuna takıyor! Bir detay var ki eyvah eyvah!

Hala dünyanın en kuytu köşeşinde ilginç geleneklerini devam ettirmeye çalışan bir sürü kabile var. Birçoğunun da nesli tükenmek üzere. Her birinin ise farklı gelenekleri bulunuyor. Tanzanya'da yaşayan kabilenin gelenekleri ise belki de en farklısı. Burada kadınlar ölen eşlerini anmak, unutmamak için öyle bir şey yapıyorlarlar ki...