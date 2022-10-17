Kadınlar kocasının penisini kesip boynuna takıyor! Bir detay var ki eyvah eyvah!
Dünya üzerinde adını bile duymadığımız ve hala hayatta kalmayı başaran onlarca kabile var ve bu kabilelerin duyanları yok artık dedirtecek ilginç adetleri. Şimdi size dünyanın bir ucunda Tanzanya'da yaşayan bir kabilenin tuhaf geleneklerinden bahsedeceğiz. Burada kadınlar ölen eşlerinin penislerini boyunlarında taşıyorlar!
Hala dünyanın en kuytu köşeşinde ilginç geleneklerini devam ettirmeye çalışan bir sürü kabile var. Birçoğunun da nesli tükenmek üzere. Her birinin ise farklı gelenekleri bulunuyor. Tanzanya'da yaşayan kabilenin gelenekleri ise belki de en farklısı. Burada kadınlar ölen eşlerini anmak, unutmamak için öyle bir şey yapıyorlarlar ki...
Bahsedeceğimiz bu acayip gelenek okyanus ötesindeki ülke Tazmanya'da uygulanıyor. Tazmanya, Avustralya'nın en büyük adası.
Ve yerli nüfusu yüksek bir ada. Çünkü kaşifler bu bölgeyi oldukça geç keşfetmiş. Bu da yerlilere daha uzun süre yaşama şansı vermiş.
Tazmanya yerlilerinin birçok kişiye "Yok artık!" dedirtecek çok acayip bir gelenekleri var! Yerlilerin yoğun olduğu bölgelerde çok değişik kültürlerin geliştiğini ve geleneklerin korunarak günümüze kadar geldiğini biliyoruz.