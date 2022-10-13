Kadınlar hamile kalmak için öyle bir şey yapıyor ki! Yok artık daha neler
Dünya üzerinde nesilleri tükenmek üzere olan birçok kabile var ve bu kabilelerin duyunca şok edecek gelenekleri. Himba kabilesinin gelenekleri de diğer kabileler gibi oldukça ilginç… Özellikle kadınların hamile kalmak için kullandığı yöntem ise oldukça şaşırtıcı…
Dünyanın kuytu köşelerinde geleneklerini devam ettirmeye çalışan bir çok kabile var. Birçoğunun da nesli tükenmek üzere. Her birinin ise farklı gelenekleri bulunuyor. Himba kabilesinin gelenekleri de diğer kabileler gibi oldukça ilginç… Özellikle kadınların hamile kalmak için kullandığı yöntem ise oldukça şaşırtıcı. İşte Himba Kabilesi’ndeki kadınların ilginç yaşamları...
Himba Kabilesi, Kuzey Namibya‘da, eski ismi Kaokoland olan Kunene yöresinde yaşayan etnik bir topluluk. Afrika‘nın her bir köşesi zaten birbirinden ilginç, henüz kültürlerini bile çok iyi anlayamadığımız kabilelerle dolu.
Himbalar, 15. ve 16. yüzyılda Botswana‘dan gelmişler. Kuzey Namibya’da Kunene (eski Kaokoland) yöresinde yaşayan Himbaların nüfusunun 20 bin ile 50 bin arasında olduğu tahmin ediliyor.
Himbalar, Kunene Nehri boyunca yaşayıp, bu coğrafyada hayvanlarını özgürce otlatıyorlar. Himbalar’da kadınlar çıplak geziyor ve ciltleri kırmızı renkte görünüyor. ‘Çıplak Kadınlar Kabilesi’ olarak da biliniyorlar.