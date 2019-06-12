Kadınlar hakkında söyledikleri olay olmuştu! Yaşar Alptekin'den çarpıcı açıklamalar
Eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin, Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programına konuk oldu ve hakkında bilinmeyenleri anlattı.
Erken yaşlarda mankenliğe adım atan Yaşar Alptekin, ardından oyunculuğa başlayarak dizilerde ve filmlerde yer almıştı. Hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıkan Alptekin, Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programına katıldı. Eski manken, hakkında bilinmeyenleri anlattı.
İşte Yaşar Alptekin'in açıklamalarından bazı bölümler:
''İtiraf etmem gerekirse ilk namaz kılmaya başladığımda 'olmaz' dedim, dans müzik falan. Sonra bir gün Osmanbey'den geçerken sokak müziği yapanlar vardı, içimden bir oynama hissi geldi.
Lambada dansını televizyondan öğrendim. Evimde dans odası var.
Nafaka ve tazminatların düzenlenmesi lazım. Üç ay evli kalmış adam ama ömür boyu nafaka ödüyor. Erkeğin ömür boyu nafaka ödemesi adil değil. Nafaka olayını bazı kadınlar neredeyse meslek haline getirecek. Evlilik sözleşmesi bana etik gelmiyor.