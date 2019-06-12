Kadınlar hakkında söyledikleri olay olmuştu! Yaşar Alptekin'den çarpıcı açıklamalar

Nafaka ve tazminatların düzenlenmesi lazım. Üç ay evli kalmış adam ama ömür boyu nafaka ödüyor. Erkeğin ömür boyu nafaka ödemesi adil değil. Nafaka olayını bazı kadınlar neredeyse meslek haline getirecek. Evlilik sözleşmesi bana etik gelmiyor.