Kadınlar gününde indirim izdihamı! Fiyatı duyan buraya koştu: Kapıları zor tuttular

“Bu kadar yoğunluğu beklemiyorduk”

Kaktüs Home mağaza sahibi Ufuk Çam, “Kaktüs Home adı altında açtığımız zücaciyemizde ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel kampanyalarda bulunuyor. Bununla alakalı açıldığımız ilk saatlerden itibaren ciddi yoğunluk ve izdiham söz konusu.