Kadınlar gününde indirim izdihamı! Fiyatı duyan buraya koştu: Kapıları zor tuttular
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde Kadınlar Günü’nde açılan ve açılışa özel indirim kampanyası düzenleyen züccaciyede yoğunluk yaşandı. Kadınların alışveriş için adeta birbirileriyle yarıştığı açılışta ürünler kapış kapış gitti. Mağazanın ilk gün elde ettiği gelirinin bir kısmı ise deprem bölgesine bağışlanacak.
Kaktüs Home isimli züccaciyenin açılışı Erenler ilçesi Sakarbaba Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve açılışa özel indirim kampanyası düzenleyen zücaciyenin açılışında yoğunluk oluştu.
Açılışa özel indirim yapıldığını duyan vatandaşlar, saatler öncesinde mağaza önünde beklemeye başladı. Yapılan duaların ardından açılışı yapılarak kapıları açılan züccaciyede, vatandaşlar alış-veriş yapabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
Mağazanın ilk gününde elde edeceği gelirin bir kısmı da deprem bölgelerine bağışlanacak.
“Bu kadar yoğunluğu beklemiyorduk”
Kaktüs Home mağaza sahibi Ufuk Çam, “Kaktüs Home adı altında açtığımız zücaciyemizde ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel kampanyalarda bulunuyor. Bununla alakalı açıldığımız ilk saatlerden itibaren ciddi yoğunluk ve izdiham söz konusu.