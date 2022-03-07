Kadınlar Günü sözleri kısa Kadınlar Günü mesajları resimli 8 Mart kutlama sözleri

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Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Kadınların ekonomik ve sosyal yönden eşit olduğunun altını çizen 8 Mart Dünya kadınlar günü aslında bir mücadele günü. Kadının hayatın her alanında olduğunu ve asla geri planda kalmayacağının ispatı. Bu anlamlı ve özel gün için Kadınlar Günü mesajları, resimli 8 Mart kutlama sözleri sayfamızda.
Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi “Dünyada her şey kadının eseridir.” Kadınların her alanda var olduğunun ispatı olan 8 Mart Kadınlar Günü'ne n özel en güzel resimli 8 Mart mesajlarını, Kadınlar Günü kutlama sözlerini sizler için derledik.
Kadınların ekonomik ve sosyal yönden eşit olduğunun altının çizildiği 8 Mart Dünya kadınlar günü aslında bir mücadele günü. Kadının hayatın her alanında olduğunu ve asla geri planda kalmayacağının ispatı. Dünyada ilk kez 1921 yılında kutlanan Kadınlar Günü ülkemizde de 8 Mart'ta kutlanıyor.
8 Mart Kadınlar Günü Sözleri: Müminler için en güzel örnek Sevgili Peygamberimizdir. O, hanımlara karşı daima sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayış göstermiş, bırakın dövmeyi; hanımlara karşı hiçbir zaman kaba davranmamış; hep güler yüzlü olmuştur. Dolayısıyla Peygamberimizin hanımlara karşı gösterdiği bu tavır, hepimiz için örnek olmalıdır. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum.
Kadın, erkeği kılıçsız zapt eder ve ipsiz bağlar. (Tolstoy)
Korkmadan sokakta yürüyebildiginiz, cinsiyetinizden dolayı kendinizi kanıtlamak zorunda olmadığınız, saygı gördüğünüz daha iyi bir dünyada olmanız dileğiyle...Her zorluğun üstesinden gelen, kendine inanan, savaşan, sen yapamazsinlarin üzerine giden tüm kadınların KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN! Değerinizin farkında olun, siz özel varliklarsiniz.