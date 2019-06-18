Kadın'ın Şirin'i meğer bambaşka biriymiş seksi pozlarıyla yıktı geçti

Kadın'ın Şirin'i meğer bambaşka biriymiş seksi pozlarıyla yıktı geçti

FOX TV'nin Kadın dizisinde Şirin'i oynayan Seray Kaya sezon finalini fırsat bilip tatile çıktı. İnstagram hesabında yayınladığı seksi pozları ile konuşulan Seray Kaya aslında bambaşka biri çıktı.

Kadın'ın Şirin'i meğer bambaşka biriymiş seksi pozlarıyla yıktı geçti - Sayfa 1

Bu yayın dönemini bitirip sezon finali yapan Fox'un en iddialı ve en çok izlenen dizilerinden biri olan Kadın'ın Şirin Seray Kaya başarılı oyunculuğu kadar güzelliği ile de gündemde. Dizide kötü kalpli entrika dolu bir kadını canlandırsa da aslında Seray Kaya gerçekte çok başka.

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Kadın'ın Şirin'i meğer bambaşka biriymiş seksi pozlarıyla yıktı geçti - Sayfa 2

Ekranların sevilmeyen dizi karakterlerinden biri olan Şirin'e 3 sezondur başarılı bir şekilde hayat veren Seray Kaya, sezon finalini fırsat bilerek İtalya'ya tatile gitti. Bol bol fotoğraf paylaşan başarılı oyuncuyu takipçiyi yorum yağmuruna tuttu. 

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Kadın'ın Şirin'i meğer bambaşka biriymiş seksi pozlarıyla yıktı geçti - Sayfa 3

Gerçek hayatta çok sıcak, güleryüzlü ve sevecen olan oyuncunun seksi pozları ise takipçilerinden tam not aldı. 

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Kadın'ın Şirin'i meğer bambaşka biriymiş seksi pozlarıyla yıktı geçti - Sayfa 4

BENİM İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLADI: Daha önce hakkında söylenenleri çok umursadığını ve üzüldüğünü anlatan Seray Kaya, artık kendisi için yeni bir dönemin başladığını ve kendisini bulmanın bir kayıpla geldiğini, tüm olumsuz düşünceleri de artık duymadığını söyledi.

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