Kadın'ın Sarp'ı Caner Cindoruk ve Selin Şekerci yeniden ayrıldı
Fox Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kadın'ın başrol oyuncusu Caner Cindoruk aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Selin Şekerci ile yollarını ayırdığı iddiaları ikilinin hayranlarını üzdü.
Yayımlandığı her hafta reytingleri yerle bir ederek birinci sıraya yerleşen Kadın dizisinde Sarp karakterine hayat veren Caner Cindoruk, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Selin Şekerci ile aşk yaşıyordu. İkili, sosyal medyadan hayranlarına aşklarını bu fotoğraf ile duyurmuştu ki kötü haber geldi.
Kadın dizisinde Özge Özpirinçci ile başrolü paylaşan Caner Cindoruk, Özpirinçci'nin yakın arkadaşı Selin Şekerci ile olan ilişkisine son verdiği iddia edildi. Ünlü ikilinin sosyal medya hesaplarından beraber fotoğraflarını kaldırmaları da bu iddiaları güçlendirdi.
Geçtiğimiz aylarda da bir ayrılık yaşadıkları iddia edilen Selin Şekerci ve Caner Cindoruk, bu iddiaları yalanlamıştı.
Sosyal medya hesaplarından geçtiğimiz aylarda da beraber olan fotoğraflarını kaldıran ikiliden Selin Şekerci, "Biz sosyal medyadaki fotoğraflarımızı altına gelen yorumlardan dolayı kaldırdık ve insanlar ''ayrıldılar'' dedi. Hayır, her şey yolunda. Biz çok iyiyiz" demişti.