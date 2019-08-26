Kadın'ın Sarp'ı Caner Cindoruk ve Selin Şekerci yeniden ayrıldı

Yayımlandığı her hafta reytingleri yerle bir ederek birinci sıraya yerleşen Kadın dizisinde Sarp karakterine hayat veren Caner Cindoruk, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Selin Şekerci ile aşk yaşıyordu. İkili, sosyal medyadan hayranlarına aşklarını bu fotoğraf ile duyurmuştu ki kötü haber geldi.